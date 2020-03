Foot - OM

OM - Malaise : Cet attaquant de l’OM qui interpelle Villas-Boas !

Publié le 1 mars 2020 à 4h00 par A.M.

De nouveau utilisé dans le couloir droit de l'attaque de l'OM, Valère Germain a commenté sa situation et notamment son manque de réussite devant les buts.

En l'absence de Florian Thauvin, Valère Germain, avant-centre de formation, est régulièrement utilisé dans le couloir droit de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Il faut dire que son activité lui permet d'évoluer sur un côté. Toutefois, à l'image de sa prestation contre Nîmes (3-2), l'attaquant français peine à se montre efficace devant le but pendant que Dario Benedetto inscrivait un triplé. Après le match aux Costières, Valère Germain a d'ailleurs commenté cette situation.

«Je ne joue pas à un poste naturel, mais...»