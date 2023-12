OM : Malaise avec Aubameyang, une star de l’OL déballe tout

Hugo Chirossel

Avant de débarquer à l’OM l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang avait notamment fait le bonheur d’Arsenal, pour qui il a joué pendant quatre ans entre 2018 et 2022. Sous les couleurs des Gunners, il a évolué aux côtés d’Alexandre Lacazette. S’ils sont aujourd’hui amis, cela n’a pas toujours été le cas entre l’attaquant de l’OL et l’ancien de l’ASSE.

« Je n’ai pas pu lui parler après le coup de sifflet final, il est vite rentré au vestiaire. J’imagine que ce n’est pas simple, je vais aller le voir . » Après la victoire de l’OM face à l’OL le 6 décembre dernier (3-0), Pierre-Emerick Aubameyang a eu une pensée pour Alexandre Lacazette. Les deux hommes se sont connus à Arsenal, où ils ont joué ensemble pendant quatre ans entre 2018 et 2022.

«Je sais que c’est un bon garçon et qu’il a un gros mental»

« Dans les moments comme ça, je sais ce que c’est, ce n’est vraiment pas facile. Je sais que c’est un bon garçon et qu’il a un gros mental. Et je lui souhaite de revenir au plus haut, le plus vite possible », a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang. Si l’attaquant de l’OM et Alexandre Lacazette sont devenus amis à Arsenal, cela n’était pas le cas au début. Dans un entretien accordé à Colinterview , le capitaine de l’OL s’est livré sur sa relation avec l’ancien joueur de l’ASSE.

«Je ne l’aimais pas, sachant qu’il venait de Saint-Etienne»