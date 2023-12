Riolo charge un joueur de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Gennaro Gattuso jeudi soir en Europa League contre Brighton, Azzedine Ounahi a une nouvelle fois déçu dans l'entrejeu de l'OM. Les critiques fusent contre l'international marocain, et Daniel Riolo n'a pas manqué de le tacler au micro de RMC Sport dans l'After Foot, après la rencontre.

Gennaro Gattuso a décidé de titulariser Azzedine Ounahi jeudi soir sur la pelouse de Brighton en Europa League, mais malheureusement, ce choix tactique n'a pas permis d'éviter la défaite de l'OM (1-0). Le milieu de terrain marocain, qui se heurte à une grosse concurrence dans l'entrejeu cette saison, a d'ailleurs rendu une pâle copie, et Daniel Riolo n'a pas manqué de le tacler sur cette performance avec l'OM au micro de l'After Foot.

« À un moment, ce n'est plus possible »

« Ounahi a malheureusement un peu le même problème que Barcola, physiquement, il n'est pas assez costaud. À un moment, ce n'est plus possible. Si vous regardez, les joueurs comme ça, cela n'existe pas. Pastore n'y arrivait pas à cause de ça ! », estime Riolo, qui n'est pas du tout convaincu par le profil d'Ounahi.

« Depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est le désert »