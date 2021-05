Foot - OM

OM : Lopez interpelle Deschamps pour Kamara !

Publié le 22 mai 2021 à 11h03 par A.M.

Alors que Boubacar Kamara n'a pas été retenu par Sylvain Ripoll pour la phase finale de l'Euro Espoirs, Maxime Lopez regrette ce choix estimant que le joueur de l'OM a même sa place en équipe de France A.