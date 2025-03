OM : L’opération sensationnelle avec la Maison Blanche !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt s'est lancé un autre défi, racheter les activités américaines de Tik Tok. Accompagné de son nouvel associé, le millionnaire Alexis Ohanian, l'homme d'affaires aurait transmis une première offre à la fin du mois de janvier. Cette opération est surveillée par les hauts dirigeants du pays, notamment par Donald Trump, fraîchement arrivé à la Maison Blanche.

Connu en France pour être le propriétaire de l’OM, Frank McCourt souhaite diversifier ses affaires. L’homme d’affaires américain souhaite racheter les activités américaines de Tik Tok. Pour cela, il s’est allié à Alexis Ohanian, créateur de la plateforme Reddit et accessoirement mari de Serena Williams. Au cours d’un entretien accordé à Reuters, McCourt est revenu sur ce partenariat de circonstances.

Mercato - OM : Le transfert du futur «meilleur numéro 9» déjà annoncé ?

➡️ https://t.co/hT7XRF9Gmw pic.twitter.com/FbIjekRrhL — le10sport (@le10sport) March 5, 2025

McCourt à l'assaut de Tik Tok

« Il dispose d’une large gamme d’expériences (…) qui lui ont permis de comprendre où en étaient les réseaux sociaux et, je pense, de bien comprendre leur évolution. Il peut surtout nous aider à valider, mais aussi à socialiser ce que nous faisons » a confié le Bostonien. Une première offre aurait été transmise en janvier dernier, mais aucune réponse n’a été dévoilée.

Trump surveille la situation

Pour convaincre, McCourt compte utiliser une technologie qui propose de faire fonctionner l’application à l’aide d’une technologie qui permettrait aux utilisateurs de contrôler la façon dont leurs données seraient utilisées et partagées. « D’une part, il s’agit d’un projet qui s’appuie sur une technologie très sophistiquée et s’adresse donc à un public très spécifique lorsqu’il s’agit de démontrer la validité de cette technologie, son fonctionnement et sa nécessité et il y a un public totalement différent, qui est essentiellement composé de non-technologues, qui sont plus concernés par cette technologie qu’ils ne le pensent » a confié McCourt. Fraîchement arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump a demandé à son vice-président JD Vance de superviser la vente. Le président des Etats-Unis pourrait avoir un droit de regard sur cette opération.