OM : Longoria peut dire merci à Messi

Depuis le début de sa carrière, Lionel Messi en a choqué plus d’un. Ce fut le cas de Gennaro Gattuso qui l’a affronté à plusieurs reprises en tant que joueur au Milan AC. Le FC Barcelone de Pep Guardiola l’a inspiré au point de concrètement prendre en considération une carrière d’entraîneur qu’il a à l’OM à présent.

Gennaro Gattuso est une icône du Milan AC. Chez les Rossoneri , aux côtés de joueurs comme Clarence Seedorf, Kaka ou encore Andrea Pirlo, l’entraîneur de l’OM a tout bonnement tout gagné. Mais au début de l’ère Pep Guardiola au FC Barcelone en 2008, Gattuso a témoigné d’un changement radical de jeu, un changement qui l’a scotché.

«Messi ? Il s'est passé quelque chose en moi»

Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe , Gennaro Gattuso s’est confié sur ce ressenti. « Si j’ai toujours pensé à devenir entraîneur ? J'ai toujours réfléchi au jeu, oui. Et vers 27-28 ans, on a commencé à jouer contre le Barça de Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Messi. Il s'est passé quelque chose en moi. On courait quatre-vingt-quinze minutes, je faisais un marathon à chaque match contre eux et je touchais trois ou quatre fois le ballon ».

«C'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la question, j'ai étudié, j'ai regardé»