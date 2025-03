OM : Longoria part à l’étranger, le deal que personne n’a vu venir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Accompagné de Fabrizio Ravanelli, Pablo Longoria s'est envolé pour Buenos Aires juste avant le Classique face au PSG. Le président de l'OM est allé à la rencontre de la légende argentine Diego Milito, président du Racing Club. L'occasion pour les deux responsables de parler de leurs expériences communes, mais aussi peut-être affaire.

A quelques jours du Classique face au PSG, Pablo Longoria n’était pas présent à Marseille, au côté de son équipe. Pas plus que Fabrizio Ravanelli. Les deux responsables de l’OM se sont envolés pour l’Argentine afin de rencontrer Diego Milito, actuel président du Racing Club.

Un accord trouvé en Argentine ?

Comme indiqué par le club argentin dans un communiqué, les deux responsables ont « échangé des idées, partagé des détails de projets ». On comprend très vite qu’il est question d’un potentiel partenariat entre les deux équipes, qui partagent les mêmes couleurs.

« La première étape a déjà été franchie »

« Les deux équipes ont trouvé de nombreux points communs concernant les défis actuels auxquels les clubs sont confrontés dans leur travail quotidien en tant que lieu d'appartenance, lieu d'identité collective et, bien sûr, en tant que structures qui jettent les bases du succès dans les ligues locales et internationales les plus exigeantes. La première étape a déjà été franchie. Il y en aura beaucoup d'autres... » peut-on lire sur le dite du club argentin.