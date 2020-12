Foot - OM

OM : Longoria lâche ses vérités sur sa relation avec Villas-Boas !

Publié le 28 décembre 2020 à 21h15 par A.M.

Interrogé sur sa relation avec André Villas-Boas, Pablo Longoria assure qu'il s'entend parfaitement avec le technicien portugais.

En mai dernier, le départ d'Andoni Zubizarreta aurait pu engendrer celui d'André Villas-Boas. Et pour cause, le technicien portugais n'a jamais caché que sa proximité avec l'ancien du Barça avait été l'une des clés de sa venue à l'OM, n'hésitant pas à lier son avenir à celui du Basque. Finalement, Villas-Boas a décidé de rester, convaincu par ses joueurs, mais également par la perspective de disputer la Ligue des Champions. Cependant, l'arrivée du successeur d'Andoni Zubizarreta était très attendue, mais également crainte compte tenu du lien fort qui unissait l'ancien entraîneur du FC Porto à son directeur sportif. C'est donc Pablo Longoria qui a été choisi par Jacques-Henri Eyraud. Et le directeur du football de l'OM assure qu'il s'entend très bien avec André Villas-Boas.

«Nous avons un rapport quotidien, fait de respect»