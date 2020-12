Foot - OM

OM : Et les trois joueurs les plus décevants sont…

Publié le 25 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Au terme d'une première partie de saison partagée entre la déception de la Ligue des Champions et les ambitions en Ligue 1, l'OM a connu des hauts et des bas. Et malheureusement, certains cadres n'ont pas répondu aux attentes.

Très ambitieux après une saison réussie ponctuée par une deuxième place au classement, l'Olympique de Marseille a connu une première partie de saison très contrastée. En Ligue 1, le club phocéen est en effet idéalement placé dans le haut du classement avec ses deux matches en retard et a réussi à mettre fin à la série de victoires du PSG dans le Classico. Mais en Ligue des Champions, le bilan est bien plus négatif. Dernier de son groupe avec seulement une victoire en 6 matches, l'OM est éliminé de toutes compétitions européennes en battant au passage le triste record de 13 défaites de suite...

Le calvaire de Benedetto, la déception Nagatomo

Et bien évidemment, certains joueurs ont déçu. En premier lieu, Dario Benedetto. En l'absence de recrutement d'un véritable numéro 9 l'été dernier, l'Argentin était le titulaire à la pointe de l'attaque de l'OM, mais son manque d'efficacité à coûté cher. Muet en Ligue des Champions, il a du attendre le 28 novembre et la réception de Nantes pour débloquer son compteur en Ligue 1. Malgré un regain de forme en fin d'année, le bilan reste négatif pour Benedetto. L'autre cadre qui a déçu est Dimitri Payet. Fort de sa prolongation de contrat jusqu'en 2024, l'international français était très attendu, notamment en Ligue des Champions. Et bien qu'il soit le seul buteur marseillais en C1 cette saison avec son doublé sur penalty contre l'Olympiakos (2-1), celui qu'il a manqué contre le FC Porto (0-3) coûte très cher. Moins influent dans le jeu et à court de forme, Dimitri Payet sera attendu au tournant. Enfin, arrivé l'été dernier pour assurer le rôle de doublure de Jordan Amavi, Yuto Nagatomo déçoit depuis ses débuts et peine à apporter son expérience.