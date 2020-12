Foot - OM

OM : Le top 3 des joueurs de la première partie de saison...

Publié le 25 décembre 2020 à 13h00 par G.d.S.S.

Même si l’OM a obtenu des résultats très décevants en Ligue des Champions, certains joueurs d’André Villas-Boas ont réussi à tirer leur épingle du jeu en championnat.

Après un mercato estival très mouvementé qui a vu débarquer de nouveaux visages comme Pape Gueye, Yuto Nagatomo, Leonardo Balerdi, Mickaël Cuisance ou encore Luis Henrique, l’OM était attendu au tournant cette saison. Et si la campagne européenne de la formation d’André Villas-Boas s’est avérée bien décevante, le club phocéen reste plutôt bien positionné en Ligue 1 dans la course à la Ligue des Champions. Et l’OM le doit en partie à certains de ses joueurs en réussite.

Thauvin, Kamara et Mandanda performants

En premier lieu, on notera les belles performances de Steve Mandanda, qui reste donc sur sa belle lignée de la saison passée. Par ailleurs, l’OM a pu compter sur un Florian Thauvin réaliste sur le plan offensif puisqu’il est déjà auteur de 6 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Et enfin, parmi les grandes satisfactions de cette première partie de saison, on notera le beau visage affiché par Boubacar Kamara qui est en train de définitivement se reconvertir en milieu défensif performant à l’OM.