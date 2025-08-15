OM : Longoria banni, la sanction qui le plonge dans une énorme tristesse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En marge de la défaite de l'OM à Auxerre (3-0), Pablo Longoria s'était complètement emporté, allant jusqu'à parler de corruption. Des propos qui ont valu cher au président de l'OM, qui a écopé d'une grosse sanction. Ne pouvant notamment plus aller dans les vestiaires les jours de match, Longoria a exprimé sa tristesse à ce propos.

La commission de discipline de la LFP n'a pas fait dans la dentelle pour sanctionner Pablo Longoria. En effet, après son craquage lors de la rencontre face à Auxerre, le président de l'OM a été sanctionné de 15 matchs de suspension. Si Longoria a pu continuer d'assister aux rencontres des tribunes, il ne pouvait toutefois plus aller notamment des les vestiaires avant et après les rencontres.

« La chose qui me manque le plus... » Banni du vestiaire de l'OM pendant 15 matchs donc, Pablo Longoria a perdu gros. C'est ce qu'a révélé le président olympien lors du documentaire Sans jamais rien lâcher. En effet, revenant sur cet épisode, Longoria a fait savoir : « La chose qui me manque le plus c'est d'avoir le contact avec le staff et les joueurs après le match ».