OM : L’incroyable sortie polémique de Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 22 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Déjà dans le viseur des fans de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, président du club phocéen, n’a pas arrangé son cas avec sa dernière sortie.

En 2016, Frank McCourt a racheté l’OM et a décidé de s’entourer de Jacques-Henri Eyraud pour mettre en place son projet. Nommé président du club phocéen, le dirigeant de 52 ans est toutefois vivement critiqué sur la Canebière. En effet, son bilan ne plaide clairement pas en sa faveur et les supporters sont nombreux à demander son départ. Depuis la nomination de Pablo Longoria a pris un peu de recul, mais la colère reste vive à son encontre. Et Eyraud est d’ailleurs actuellement au coeur d’une nouvelle polémique.

« Un danger et un risque »