OM : Les contacts ont débuté avec Thomas Tuchel !

A 24 ans, Angel Gomes est désormais un joueur de l'OM. Arrivé au terme de son contrat avec le LOSC, le milieu de terrain a décidé de poursuivre son aventure en Ligue 1, sur la Canebière. Ambitieux, l'Anglais, international à 4 reprises, a toujours un oeil sur les Three Lions, lui qui échange déjà avec Thomas Tuchel, le sélectionneur.

En ce début de mercato, l'OM a pris l'accent anglais. Attentif au marché des joueurs libres, le club phocéen s'est offert les services d' Angel Gomes et CJ Egan-Riley . Le premier cité, milieu de terrain, a déjà été international à 4 reprises avec les Three Lions. Un compteur qu' Angel Gomes espère encore faire monter grâce à Thomas Tuchel , l'actuel sélectionneur anglais.

« Nous nous sommes parlés »

Dans des propos accordés à la BBC, Angel Gomes a d'ailleurs évoqué sa relation avec Thomas Tuchel. Le joueur de l'OM a alors fait savoir à propos de l'entraîneur allemand : « Nous nous sommes parlés, nous avons eu quelques appels en vidéo et quelques messages. Il est très bon dans le sens où il regarde toujours et supporte. C'est une très bonne relation où vous pouvez parler et envoyer des messages à n'importe quel moment ».