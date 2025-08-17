OM : Les appels secrets avec un international français

Ancien défenseur emblématique de l’OM, Eric Di Meco s’est reconverti avec succès en consultant. Toujours très attaché au club phocéen, il n’hésite pas à laisser parler le cœur dans ses interventions, tout en pensant aux supporters marseillais. L’ancien défenseur a aussi confirmé qu’il était resté en contact avec certains employés, qui lui filent certaines informations.
Eric Di Meco, figure historique de l’Olympique de Marseille, a su se réinventer après sa carrière de joueur en devenant consultant et commentateur pour plusieurs médias sportifs. A la rentrée, l’ancien international tricolore sera de retour sur RMC, notamment dans l’émission « Le Super Moscato Show ».
Fan de l'OM avant tout
Malgré son nouveau rôle, Di Meco reste profondément attaché à l’OM, son club de cœur. Il lui est arrivé de critiquer certaines décisions prises par la direction. L’important pour lui étant de se mettre à la place des supporters.
Di Méco reçoit des exclusivités
« Tu peux être un ancien joueur de l’OM et être malgré tout supporter. Et les plus durs avec le club, ce sont les supporters. J’avoue que des fois, mes avis ce sont les avis d’un supporter. Le plus que l’on peut amener, est que l’on est ancien joueur. En plus, quand tu connais la maison, les joueurs qui trichent, tu les vois de suite. Je pourrais avoir des infos, je reçois des coups de fil parfois. Mais j’essaye de comprendre pourquoi on me la file, et ne pas être parasité. Je dis aussi des grosses conneries, mais j’essaye d’être bienveillant même s’il y a eu des moments sombres ces dernières années » a-t-il déclaré durant le podcast Aux Armes.