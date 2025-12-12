OM : L’entraîneur de la saison prochaine déjà connu ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur de l'OM depuis l'été 2024, Roberto De Zerbi semble se plaire dans la cité phocéenne. En effet l'Italien semble avoir la bonne approche avec cette équipe toujours très soutenue par de nombreux supporters. D'ailleurs il n'est pas impossible de le voir entraîner l'équipe encore pendant un moment, lui qui voudrait apprendre le français.

Très bien accueilli à son arrivée à Marseille, Roberto De Zerbi a su bien le rendre aux supporters. Le club a fini à la 2ème place de Ligue 1 l'an dernier et poursuit sur un rythme convaincant, malgré les quelques critiques envers l'Italien. Ce dernier se sent bien à Marseille et pourrait rester en place pendant un bon moment.

De Zerbi veut rester à l'OM Dans des récentes déclarations pour SportItalia, Roberto De Zerbi en a dit plus sur ses intentions à Marseille. « Moi, je me vois toujours à long terme ici. J’aimerais dépasser les trois saisons, devenir un des entraîneurs avec le plus de présence de l’histoire du club. Si tout le monde est content, évidemment, le club, j’aimerais rester ici. C’est un privilège de travailler ici » confiait-il.