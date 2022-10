Foot - OM

OM : L'énorme sortie de Dimitri Payet après son incroyable exploit

Publié le 8 octobre 2022 à 19h45 - mis à jour le 8 octobre 2022 à 19h48

Dan Marciano

Dimitri Payet est passé par toutes les émotions ce samedi. Triste à la fin de la rencontre suite à la défaite de son équipe face à Ajaccio, l'international français n'avait pas caché son émotion après avoir inscrit son centième but en Ligue 1. Premier joueur de l'histoire du championnat français à cumuler 100 buts et plus de 100 passes décisives, il a livré ses impressions.

Premier couac pour l'OM cette saison. Le club marseillais s'est incliné, à domicile face à l'AC Ajaccio (1-2). Pourtant, la rencontre avait idéalement débuté pour les hommes d'Igor Tudor, qui avaient ouvert la marque grâce à un penalty inscrit par Dimitri Payet. Un but symbolique pour l'international français.





OM : Scène poignante à Marseille, Payet délivre un message fort en plein match https://t.co/6pqd3P3Qc0 pic.twitter.com/WO1XgLV9Pb — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Payet entre dans l'histoire de la Ligue 1

Grâce à ce penalty, Payet inscrit le centième but de sa carrière en Ligue 1, plus de seize ans après le premier sous le maillot du FC Nantes. Il devient le premier joueur du championnat de France à atteindre les 100 buts, mais aussi les 100 passes décisives. « Vous êtes mes 100, OM je t'aime » pouvait-on lire sur le maillot déployé par Payet lors de la rencontre.

« C'est un cap important dans une carrière »