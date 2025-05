OM : L’enfant du pays annonce son grand retour !

Axel Cornic

Formé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez est parti en 2020 pour rejoindre la Serie A et l’équipe de Sassuolo. Mais il va bientôt faire son grand retour, puisque son Paris FC va monter en Ligue 1 et croisera la route de Roberto De Zerbi et de ses hommes la saison prochaine.

Considéré comme l’une des plus grandes promesses de la formation marseillaise, Maxime Lopez n’aura pas vraiment répondu à toutes les attentes. Ainsi, après 150 rencontres avec le maillot de l’OM il part s’expatrier en Italie, où il a joué pour Sassuolo et pour la Fiorentina. Mais l’été dernier, il a pris une décision assez surprenante…

Maxime Lopez bientôt de retour à Marseille

Sa signature au Paris FC a en effet beaucoup fait parler. Il faut dire qu’après avoir joué toute sa carrière dans l’élite, c’était la première fois qu’on le voyait descendre d’un cran pour évoluer en Ligue 2. Mais le pari est réussi, puisqu’avec l’autre club parisien il a décroché une montée en Ligue 1, avec des possibles retrouvailles avec l’OM la saison prochaine.

« C’est déjà dans un coin de ma tête »

Et s’il est encore tôt pour y penser, Maxime Lopez a déjà évoqué ce retour au stade Vélodrome. « C’est déjà dans un coin de ma tête » a assuré le milieu de 27 ans, au micro de beIN Sports. « En ayant joué à Marseille, en ayant vécu des bons moments à-bas, ça va faire bizarre d’y retourner dans l’équipe adverse. Je vais essayer de ne pas me tromper de vestiaire ! (rire) ».