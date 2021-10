Foot - OM

OM : Le témoignage amusant de Valentin Rongier sur Jorge Sampaoli !

Publié le 20 octobre 2021 à 7h00 par D.M.

Milieu de terrain de l'OM, Valentin Rongier s'est exprimé sur le caractère de Jorge Sampaoli. Tendu durant les matches, le technicien serait proche de ses joueurs durant les entraînements.

Arrivé à Marseille en mars 2020, Jorge Sampaoli ne laisse pas indifférent. Doté d’un caractère trempé, l'entraîneur argentin affiche un visage tendu durant les rencontres de l’OM. Mais lors des entrainements, le technicien se montre beaucoup plus souriant. Il y a quelques semaines, une vidéo avait d’ailleurs fait le buzz. Elle montrait Jorge Sampaoli jouer au tennis-ballon avec Mattéo Guendouzi, sous les yeux de Valentin Rongier. Une vidéo amusante, qui avait mis en lumière le côté mauvais joueur de l’entraîneur, mais surtout sa proximité avec les joueurs.

« Dès que l’on fait des exercices, il est beaucoup moins tendu »