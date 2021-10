Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a joué un rôle crucial pour ce renfort estival !

Publié le 19 octobre 2021 à 14h10 par B.C.

Interrogé par le site de l’UEFA, Cengiz Ünder a dévoilé le rôle majeur joué par Jorge Sampaoli dans son arrivée à l’OM cet été.

Cet été, Cengiz Ünder a posé ses valises du côté de Marseille, après un prêt peu concluant à Leiceister. Alors qu’il appartient à l’AS Rome, le milieu offensif turc s’est engagé pour une saison sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat estimée à 8M€ et qui deviendra obligatoire sous certaines conditions. Pour l’heure, Cengiz Ünder a réussi ses débuts avec l’OM, avec 4 buts en 10 apparitions, de quoi satisfaire Jorge Sampaoli, qui a d’ailleurs joué un rôle majeur dans l’arrivée du joueur comme l’a lui-même expliqué ce dernier.

« Sampaoli est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de venir ici »