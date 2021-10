Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue de Sampaoli se livre sur son intégration !

Publié le 19 octobre 2021 à 13h10 par B.C.

Recruté cet été par l’OM, Cengiz Ünder s’est livré sur son adaptation dans la cité phocéenne.

Pablo Longoria avait annoncé du changement pour cette saison, et le président de l’OM a tenu promesse en mettant la main sur onze renforts au total lors du dernier mercato estival, dont Cengiz Ünder. Après un prêt décevant à Leicester, le milieu offensif turc a filé à Marseille pour une saison sous la forme d'un nouveau prêt, assorti d’une option d’achat estimée à 8M€ qui deviendra obligatoire sous certaines conditions. Cengiz Ünder apparaît déjà comme un titulaire à l’OM, avec 4 buts au compteur en 10 apparitions, de quoi faciliter son intégration qui se passe sans accroc comme l’a confié le joueur de 24 ans.

« Tout se passe très bien pour moi »