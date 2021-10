Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation sur l’arrivée de Cengiz Ünder !

Publié le 1 octobre 2021 à 7h45 par T.M.

Cet été, Cengiz Ünder a posé ses valises à l’OM. Mais cela n’a visiblement pas été la seule option pour le Turc.

Après une saison plutôt compliquée à Leicester, Cengiz Ünder était revenu à l’AS Rome, où José Mourinho ne comptait toutefois visiblement pas sur lui. C’est donc loin de la capitale italienne que le Turc a dû aller chercher du temps. Et c’est l’OM qui lui a tendu la main. Devant pallier le départ de Florian Thauvin, Pablo Longoria s’est ainsi tourné vers Ünder, qui ne déçoit clairement pas depuis le début de la saison. Mais tout aurait pu se passer différemment pour l’ailier de Jorge Sampaoli.

« Under avait des contacts avec Galatasaray et Fenerbahce »