OM : Sampaoli peut remercier une légende du PSG !

Publié le 18 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur sa polyvalence, Pape Gueye révèle l'importance de Paul Le Guen dans sa progression. Et c'est Jorge Sampaoli qui en profite aujourd'hui.

Arrivé libre à l'OM, Pape Gueye a rapidement affiché son talent à Marseille. Il faut dire que l'ancien joueur du Havre est polyvalent puisqu'il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain. Une caractéristique qu'il doit à Paul Le Guen et dont profite aujourd'hui Jorge Sampaoli à l'OM.

Le Guen a tout changé pour Gueye