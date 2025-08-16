OM : Le rendez-vous avec un champion du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2021, l'Olympique de Marseille laissait filer, contre le gré de son président Pablo Longoria, un champion du monde pour 0€. Libre de s'engager dans le club de son désir, Florian Thauvin s'envolait pour le Mexique où il n'a pas brillé avant de retrouver des couleurs à l'Udinese. Ce qui lui a valu son transfert au RC Lens. Pour beIN SPORTS, le milieu offensif / ailier français a interpellé l'OM.

Pendant sept saisons et demi, Florian Thauvin a porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Au cours de son passage à l'OM, le natif d'Orléans a disputé une finale de Ligue Europa perdue face à l'Atletico de Madrid (3-0) quelques semaines avant le sacre de l'équipe de France en Russie le 15 juillet 2018.

Thauvin de retour en Ligue 1 quatre ans après son départ de l'OM Cependant, à l'été 2021, Florian Thauvin quittait l'OM par le biais de son statut d'agent libre de l'époque. Direction les Tigres UANL pour le champion du monde. Le dénouement que craignait tant Pablo Longoria à l'automne 2020 pour Téléfoot La Chaîne. « Florian Thauvin, est une part importante du patrimoine du club. C'est dur de perdre un joueur comme Florian Thauvin parce qu'il est en fin de contrat. C'est pour cela qu'on doit tous travailler, club, joueur, entourage du joueur pour trouver la meilleure solution. Le football, comme la vie, c'est de trouver des solutions. Résoudre des problèmes, arriver à un point de rencontre entre tout le monde ».