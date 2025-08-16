«C'est grave», le terrible constat sur l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, c'est l'OM qui ouvrait le bal dans le cadre de la première journée de Ligue 1 en affrontant le Stade rennais. Au terme d'une rencontre décevante, les hommes de Roberto De Zerbi, en supériorité numérique pendant une heure, ont fini par céder dans les arrêts de jeu (1-0). Un résultat très frustrant quand on sait qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de ce début de saison. Mamadou Niang, ancien joueur de l'OM, a été déçu par Leonardo Balerdi sur le but rennais.

Battu pour son premier match de la saison contre Rennes, l'OM ne démarre pas l'exercice 2025-2026 de la meilleure des manières. Surtout que la préparation estivale avait été plutôt convaincante et laissait entendre que le club était prêt à bien se lancer. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont été surpris par un but de Ludovic Blas juste après la fin du temps règlementaire. Pour Mamadou Niang, le fautif s'appelle Leonardo Balerdi.

Balerdi en tort sur le but rennais ? En parvenant à trouver le chemin des filets malgré l'expulsion d'Abdelhamid Aït Boudlal dès la 31ème minute, le Stade rennais a fini par s'imposer à domicile. Mais le but aurait pu être évité sans l'erreur de Leonardo Balerdi. « Je vais être sévère avec Balerdi mais le but est pour lui. Je ne comprends pas pourquoi il joue le hors-jeu si haut à 10 contre 11 alors qu’il n’y a qu’un attaquant et qu’il ne peut qu’attaquer la profondeur. Ce sont des erreurs assez graves » souligne Mamadou Niang pour Football Club de Marseille au moment de faire le débrief du match.