Ça va chauffer à l'OM, Riolo prédit «une sale ambiance» !

Amadou Diawara

En ouverture de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé au Roazhon Park. Toutefois, le club emmené par Roberto De Zerbi s'est incliné contre le Stade Rennais ce vendredi soir. D'après Daniel Riolo, journaliste français, ce revers d'entrée « va foutre une sale ambiance » à l'OM.

Pour lancer sa saison 2025-2026, l'OM a affronté le Stade Rennais ce vendredi soir. En effet, le club marseillais s'est déplacé au Roazhon Park lors de la première journée de Ligue 1. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu contre ceux d'Habib Beye (1-0). Ce qui pourrait provoquer des tensions en interne d'après Daniel Riolo.

«Le retour en avion va mal se passer» « Cette semaine, vous pouvez être sûrs d'une chose, ça ne va pas bien se passer à la Commanderie. De Zerbi, ce soir (vendredi), il ne dort pas. Le retour en avion va mal se passer », a affirmé Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) après le coup de sifflet final de Rennes-OM.