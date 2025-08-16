OM : De Zerbi handicapé, le transfert qui lui a fait du mal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’OM a chuté d’entrée de jeu face au Stade Rennais (1-0). Les Phocéens ont été plombés en fin de match par un beau but de Ludovic Blas. Pour l’ancien entraîneur Pascal Dupraz, l’absence de la recrue estivale Facundo Medina a plombé la défense de Roberto De Zerbi. Explications.

L’OM aurait clairement aimé commencer sa saison d’une autre manière. Après un mercato estival ambitieux, le club phocéen a chuté pour son premier match de la saison sur la pelouse du Stade Rennais. Pourtant en supériorité numérique sur une grosse partie de la rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à la mettre au fond, et se sont fait surprendre en fin de match.

L’OM plombé en fin de match Parfaitement servi dans le dos de la défense marseillaise par Quentin Merlin, Ludovic Blas a permis à Rennes de décocher les trois points, laissant l’OM dans le doute. Présent au micro des Grandes Gueules du Sport sur les ondes de RMC ce samedi, Pascal Dupraz a pointé du doigt l’absence de Facundo Medina sur ce match.