OM : Le PSG provoque le départ d’une légende ?

Légende de l'OM et buteur face à l’AC Milan lors du sacre de 1993, Basil Boli s’est dit en faveur d’une victoire du PSG le 31 mai prochain en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. Un soutien qui a surpris beaucoup d’observateurs, notamment son ancien coéquipier Eric Di Meco, d’autant plus qu’il est ambassadeur du club marseillais depuis 2015, un rôle qu’il pourrait en revanche bientôt ne plus endosser.

« Quand je lis ça, j’ai mal au c*l. » Dans le Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco a répondu au propos de son ancien coéquipier Basil Boli. Ce dernier a exprimé son soutien au PSG à quelques jours de sa finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan. Lui, le héros de l’OM et unique buteur de la finale de C1 remportée contre l’AC Milan en 1993.

Di Meco répond à Boli « Ce match je vais le regarder comme tout le monde. C'est vrai que mon coeur reste bleu et blanc mais... Je suis derrière le Paris-Saint Germain parce que représenter la France c'est quelque chose d'important pour moi », a déclaré Basil Boli. Des propos qui ont fait mal à Eric Di Meco : « Quand je lis ça, j’ai mal au c*l. Franchement, ça me fait mal ! On a un groupe ? Pour parler de quoi, de la finale à Paris ? Si je veux lui parler, je prends mon téléphone. Il est grand, il dit ce qu’il veut, il n’a pas de comptes à me rendre. Mais quand j’ai lu ça, hier… et vous, vous avez pris un malin plaisir à me l’envoyer tout de suite ! »