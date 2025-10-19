OM : Le nouveau crack est annoncé !

Amadou Diawara

Depuis le début de saison, Robinio Vaz régale l'OM de Roberto De Zerbi, et ce, même s'il n'a que 18 ans. Interrogé sur le crack marseillais après le carton face au Havre ce samedi soir, Walid Acherchour - journaliste de RMC Sport - n'a pas tari d'éloges à son égard.

Robinio Vaz est la révélation de l'OM de ce début de saison. Du haut de ses 18 ans, le crack marseillais jouit de la confiance de Roberto De Zerbi lors de cet exercice 2025-2026.

Robinio Vaz régale l'OM Sur les huit journées de Ligue 1, Robinio Vaz a joué à sept reprises. Et il s'est montré décisif à plusieurs reprises, ayant inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Alors que Robinio Vaz a fait trembler les filets du Havre ce samedi soir au Vélodrome (6-2), Walid Acherchour s'est totalement enflammé.