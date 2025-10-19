OM : Le nouveau crack est annoncé !

Depuis le début de saison, Robinio Vaz régale l'OM de Roberto De Zerbi, et ce, même s'il n'a que 18 ans. Interrogé sur le crack marseillais après le carton face au Havre ce samedi soir, Walid Acherchour - journaliste de RMC Sport - n'a pas tari d'éloges à son égard.
Robinio Vaz est la révélation de l'OM de ce début de saison. Du haut de ses 18 ans, le crack marseillais jouit de la confiance de Roberto De Zerbi lors de cet exercice 2025-2026.
Robinio Vaz régale l'OM
Sur les huit journées de Ligue 1, Robinio Vaz a joué à sept reprises. Et il s'est montré décisif à plusieurs reprises, ayant inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Alors que Robinio Vaz a fait trembler les filets du Havre ce samedi soir au Vélodrome (6-2), Walid Acherchour s'est totalement enflammé.
«C’est magnifique ce que réalise Robinio Vaz»
« Il fait des choses simples, mais avec une grande détermination. Et c’est ce qui sert finalement le plus à l’OM. Sincèrement, ce joueur va devenir mon chouchou, parce que j’aime trop ce qu’il réalise sur le terrain. La relation qu’il a avec De Zerbi elle est dingue. Parce que la confiance que tu donnes à Robinio Vaz, il te la rend en double ! Sur des matchs très importants en plus. C’est magnifique ce que réalise Robinio Vaz », a déclaré Walid Acherchour, présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir.