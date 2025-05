OM : Le nom du successeur de De Zerbi lâché en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Partira, ne partira pas ? Dans les prochaines heures, Roberto de Zerbi devrait s'entretenir avec sa direction pour évoquer ses envies, et plus globalement la suite de son parcours à l'OM. Un départ du technicien résonnerait comme une déflagration dans la cité phocéenne, qui pourrait encore accueillir un nouvel entraîneur durant l'intersaison. Et un nom a été suggéré.

L’OM a choisi son prochain entraîneur. Que ce soit de la bouche de Pablo Longoria ou de Medhi Benatia, le nom de Roberto de Zerbi a été prononcé. Lié au club marseillais jusqu’en 2027, le technicien italien doit prochainement rencontrer ses dirigeants pour évoquer la prochaine saison, les ambitions de la direction sur le mercato mais aussi évoquer certains dossiers qui ont dérangé comme les rumeurs de mutinerie.

L'incertitude est grande autour de De Zerbi Heurté par ces fake-news, De Zerbi avait pris un coup sur la tête. Le technicien italien pourrait donc profiter de cette réunion pour réclamer des garanties sur sa situation et mettre fin aux spéculations sur sa situation. « Souvent, on raconte que tout le monde parle, donne son avis à l’OM. Il y a trop de monde autour de l’entraîneur. Je pense que De Zerbi veut clarifier la situation autour de lui. Un peu plus de simplicité ferait du bien. De Zerbi doit demander du calme pour qu’il puisse bosser en paix » a-t-il lâché sur RMC.