OM : Le départ est confirmé, De Zerbi ne suit pas

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille a sécurisé sa place en Ligue des champions après la victoire obtenue contre Le Havre (3-1). Alors qu’il reste une dernière journée à disputer samedi soir, les joueurs n’ont pas attendu cet ultime rendez-vous pour une virée en Espagne afin de célébrer cette place européenne.

Samedi, sur la pelouse du Havre, l’Olympique de Marseille a assuré sa place en Ligue des champions grâce à sa victoire. Roberto De Zerbi et ses joueurs n’ont pas manqué de souligner l’importance de leurs séjours en Italie pour remobiliser les troupes ces dernières semaines. « C’est difficile de jouer au foot à Marseille, et c’est pour cela que c’est important de s’isoler parfois comme on l’a fait avec le stage à Rome, s’est justifié l’entraîneur italien samedi. Après Rome, on a fait trois victoires et un nul. Au final, je pense que Rome nous a porté chance. »

Les joueurs de l’OM partent en Espagne

Après l’Italie, les joueurs de l’OM vont prendre la direction de l’Espagne, et plus précisément de Madrid. RMC confirme la nouvelle virée des Phocéens pour célébrer la qualification en Ligue des champions, avec un départ programmé ce lundi après-midi. Plusieurs membres du staff seront présents, mais pas Roberto De Zerbi ni même les dirigeants.

« Il reste une marche »

La reprise de l’entraînement est programmée mercredi après-midi, en vue de la dernière journée face à Rennes ce samedi soir. Un rendez-vous important pour Pablo Longoria. « Rien n’est terminé : samedi, à l’Orange Vélodrome, il reste une marche, a rappelé le président de l’OM dans un message publié sur Linkedin. Pour aller chercher la deuxième place. Pour conclure cette saison ensemble. Pour montrer, encore une fois, que quand l’OM est uni, il est capable de tout. »