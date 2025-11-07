OM : Le clash inattendu dans les médias !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, l'heure est à la remise en question. La première partie de saison régulière de Ligue des champions ne se passe pas du tout comme prévu avec trois défaites en quatre rencontres disputées. Ce qui permet à certains journalistes et observateurs de tirer la sonnette d'alarme et d'engendrer des clashs sur les plateaux et sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, l'OM a une fois de plus raté le coche en Ligue des champions en s'inclinant au Vélodrome sur le score d'1 but à 0 face à l'Atalanta ce mercredi pour le compte de la 4ème journée de saison régulière. Ce qui fait trois défaites pour une seule victoire dans cette édition de C1 pour l'Olympique de Marseille qui pointe à la 25ème place du classement à mi-parcours de cette première phase de la compétition.

«Ça me fascine de voir à quel point la sphère médiatique prend un plaisir immense» Sur le plateau de L'Equipe du soir, un clash a éclaté entre le présentateur Olivier Ménard et le journaliste Grégory Schneider lorsque ce dernier a été accusé de toujours critiquer l'OM, n'aimant pas le club phocéen selon Ménard. Sur les réseaux sociaux, Mohamed Toubache-Ter a à son tour critiqué Dave Appadoo qui regrettait le manque de progression depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM en juin 2024. « Ça me fascine de voir à quel point la sphère médiatique prend un plaisir immense… dès que Marseille (ndlr perd), ça gueule, ça critique, ça remet tout en question. En fait, quand Marseille tombe, c’est leur fond de commerce ! ».