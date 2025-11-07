OM : De Zerbi annonce un renfort totalement inattendu !

Amadou Diawara

Placardisé par l'OM depuis l'été dernier, Neal Maupay n'a pas encore eu une seule minute de jeu à se mettre sous la dent cette saison. A la surprise générale, Roberto De Zerbi a annoncé qu'il allait peut-être convoquer son attaquant pour le prochain match de son équipe. Le coach de l'OM ayant affirmé que ses performances actuelles à l'entrainement lui plaisaient.

Lors de l'été 2024, l'OM a bouclé la signature de Neal Maupay. Mais après seulement une saison, le club olympien a décidé de se séparer de l'attaquant de 29 ans. Roberto De Zerbi ne comptant pas sur lui.

OM : De Zerbi annonce le possible retour de Maupay Alors que Neal Maupay est finalement resté à l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi l'a mis au placard. Par conséquent, le buteur français n'a pas défendu les couleurs marseillaises une seule fois cette saison. Mais contre toute attente, Neal Maupay pourrait être de la partie face Brest ce samedi après-midi.