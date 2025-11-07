Crise à l’OM : L’annonce troublante du vestiaire !

Axel Cornic

Avec deux défaites consécutives, l’Olympique de Marseille n’est pas au mieux en Ligue des Champions et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que les tensions ne refassent surface. Mais avant la réception du Stade Brestois ce samedi, Timothy Weah a souhaité calmer les choses, essayent de ramener un peu de sérénité.

On ne s’ennuie pas à Marseille. Que les choses aillent bien ou mal, ça bouge toujours autour de l’OM. Cette fois ce n’est pas vraiment pour les bonnes raisons, puisque les observateurs évoquent une nouvelle crise après la défaite face à l’Atalanta, en Ligue des Champions.

« Je lis que c'est la crise totale et je ne comprends rien » Car l’OM risque bel et bien de se faire sortir dès la phase régulière de la compétition européenne, comme c’est d’ailleurs souvent arrivé ces dernières années. Mais pour Timothy Weah il ne faut pas attiser les braises d’une crise qui n’existe pas. « Je lis que c'est la crise totale et je ne comprends rien » a lâché l'ancien du PSG et de la Juventus, ce vendredi.