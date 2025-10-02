OM : Le clan Zidane s’enflamme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive mardi en s’imposant face à l’Ajax Amsterdam (4-0), Christophe Dugarry a envie de s’enflammer. L’ami de Zinédine Zidane a été convaincu par ce qu’il a vu lors de cette rencontre, ainsi que par les choix de Roberto De Zerbi, et estime qu’il est « en train de se passer quelque chose » à Marseille.

L’OM a finalement parfaitement négocié sa semaine de tous les dangers. Après ses victoires contre le PSG (1-0) et Strasbourg (1-2), les Olympiens ont enchaîné mardi soir en s’imposant face à l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions. De quoi donner envie à Christophe Dugarry de s’enflammer pour la saison de Marseille.

« Bien sûr que j’ai envie de m’enflammer » « Bien sûr que j’ai envie de m’enflammer. On leur prédisait le pire, ils sont en train de vivre le meilleur. Quand tu vois le calendrier à venir, il est quand même ultra-positif en championnat », a déclaré le champion du monde 1998 dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Ils ont recollé au Paris Saint-Germain, tous les signaux sont bons. Enfin ! Enfin De Zerbi est inspiré. Il n’a pas dormi de la nuit, il a eu une lumière, je ne sais pas ce qu’il a eu. Enfin une prise de risque, des vrais choix tactiques, quelque chose de claire, net. J’ai trouvé une identité de jeu très forte sur ce match. Tout est positif. Des recrues qui jouent bien, pourquoi ne pas s’enflammer ? Bien évidemment qu’on sait que le soufflet peut retomber, mais c’est le propre du football. Si on a peur de l’avenir, on ne joue pas au football, mais quand les bons moments sont là, il n’y en a peut-être pas si souvent dans une saison, c’est magnifique, exceptionnel. Ce qui a été fait dans le jeu proposé, la maitrise, le plaisir simple de regarder ce match, bravo. »