OM : Le chouchou de Rabiot, c'est lui !

L'été dernier, Adrien Rabiot s'est envolé vers Marseille pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM. Lors de sa première saison sur la Canebière, l'international français a eu l'occasion d'évoluer avec des joueurs de très haut niveau. Comme l'a reconnu Adrien Rabiot, son joueur de l'OM préféré n'est autre que Pierre-Emile Højbjerg.

Formé au PSG , Adrien Rabiot a rejoint la Juventus lors de l'été 2019. Après avoir passé cinq saisons à Turin , l'international français s'est engagé en faveur de l' OM l'été dernier, et ce, pour une durée de deux ans. Alors que l'exercice 2024-2025 vient de s'achever, Adrien Rabiot a dévoilé le nom de ses coéquipiers préférés lors d'un entretien accordé à Carré.

« Mon coup de cœur dans l'effectif de l'OM ? Franchement, je me suis très bien entendu avec Amine (Harit), que j'aime beaucoup et qui a une très belle personnalité. Il a du ballon. Après Pierre-Emile (Højbjerg) aussi, c'est un très bon gars humainement. C'est vraiment un chouette mec. Leo (Balerdi) aussi est un très bon gars », a avoué Adrien Rabiot , avant de trancher entre ces trois joueurs de l' OM.

«J'aime bien avoir un joueur comme lui à mes côtés»

« Si je devais en choisir qu'un ? C'est compliqué à dire hein. Celui avec qui ça fonctionne bien sur le terrain ? Amine, je n'ai pas eu trop d'occasions de jouer avec lui, donc je dirai Pierre (-Emile Højbjerg), parce qu'on joue plus ou moins dans le même secteur, donc on s'entendait bien et j'aime bien avoir un joueur comme lui à mes côtés. C'est un joueur top classe aussi. Mais même un mec comme Rulli par exemple, c'est un top gars. Sur le terrain, il a fait des exploits, donc c'est compliqué d'en mettre un seul, mais je dirai Pierre », a confié Adrien Rabiot, le numéro 25 de l'OM.