Mercato - OM : La signature surprise réclamée par De Zerbi !

Alors que le mercato d’été s’annonce animé à l’OM, Roberto De Zerbi a réclamé une priorité en interne : la prolongation de Valentin Rongier. Encore sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien capitaine olympien a convaincu son nouvel entraîneur grâce à une saison aboutie. Un dossier que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont désormais entre les mains.

L’ OM a terminé sa saison et se tourne désormais vers le mercato. Si tous les regards sont braqués sur les potentielles arrivées ou les ventes à venir, les dirigeants olympiens sont également très attentifs aux fins de contrat, l’objectif étant de ne pas perdre de joueurs gratuitement.

Rongier revit sous De Zerbi

Arrivé en 2019 en provenance de Nantes contre 13 M€, Valentin Rongier est aujourd’hui l’un des joueurs les plus anciens de l’effectif marseillais. Recruté à l’époque comme joker médical, il s’est imposé sous les ordres de Roberto De Zerbi et a signé sa saison la plus prolifique à l’OM, avec 3 buts et 1 passe décisive.