OM : Le «calvaire» à cause d’une star du PSG !

Plusieurs joueurs ont impressionné Aaron Leya Iseka lors de ses différents passages en Ligue 1, lui qui a porté les couleurs de l’OM, puis Toulouse et Metz. D’Houssem Aouar à Kylian Mbappé en passant par Marquinhos, l’attaquant âgé de 27 ans, frère de Michy Batshuayi, a avoué avoir vécu un véritable calvaire face à Marco Verratti.

Contrairement à son frère, Michy Batshuayi, Aaron Leya Iseka aura vécu une expérience bien plus compliquée à l’OM, où il avait été prêté par Anderlecht lors de l’exercice 2016-2017. Des difficultés sur lesquelles l’attaquant âgé de 27 ans est revenu auprès de Top Mercato, avouant qu’il n’était probablement pas encore prêt.

« J’avais encore besoin de passer un cap » « Après, Rudi Garcia est arrivé et ça a été un peu plus difficile pour moi. Je pense que, aussi, quelque part, je n’étais pas prêt pour ce niveau-là, j’avais encore besoin de passer un cap avant d’atteindre la Ligue 1 et l’OM, surtout après le croisé. Mais ça a été une super expérience pour moi. J’ai joué avec Lassana Diarra, j’ai côtoyé Abou Diaby. S’entraîner et voir de tels pros au quotidien, ça ne peut être que bénéfique. Bafé Gomis aussi, qui me conseillait énormément… », a confié Aaron Leya Iseka.