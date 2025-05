OM : Le cadeau à 4M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce samedi 17 mai marquera le terme de la saison 2024/2025 en Ligue 1 avec la 34ème journée de championnat. L’OM a la possibilité de conserver sa place de dauphin du PSG et d’empocher pas moins de 4,8M€ au passage et dans le meilleur des cas. Une enveloppe de gains de plus de 40M€ sera allouée à l’Olympique de Marseille à l’intersaison. Explications.

Le 10 mai dernier, l’OM s’assurait un avenir dans la reine des compétitions européennes : la Ligue des champions. Et ce, au terme d’un match à rebondissements au Stade Océane qui s’est soldé par une victoire des hommes de Roberto De Zerbi sur Le Havre (3-1). Ainsi, avant même la dernière journée de championnat qui se déroulera ce samedi au Vélodrome contre le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille validait son billet pour la campagne 2025/2026 de Ligue des champions.

Entre 4 et près de 5M€ offerts par la LFP ?

Cette qualification en C1 est plus que bienvenue pour les dirigeants de l’OM puisqu’elle était obligatoire au vu des investissements conséquents effectués sur les deux derniers marchés des transferts avec 16 recrues au total. Si l’OM parvenait à conserver sa place de dauphin du PSG avec ses 62 points, une unité de plus que l’AS Monaco en déplacement à Lens pour la J34. Grâce à cette deuxième place, l’Olympique de Marseille recevrait 4,8M€ de la Ligue de football professionnel comme l’affirme L’Équipe.

Environ 40M€ grâce à la Ligue des champions

Si l’OM venait à faire une contre-performance contre le Stade Rennais et héritait donc de la troisième place, le pactole de la LFP diminuerait à 4,1M€. En plus de ce complément financier s’ajouteraient les 40M€ environ de la Ligue des champions d’après La Provence. Ce qui permettra à l’OM de renflouer ses caisses afin de bâtir une équipe plus compétitrice. Ca risque de partir dans tous les sens sur le marché des transferts.