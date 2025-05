Mercato : Le rendez-vous raté, panique à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant même d’hériter du poste de président en février 2021, Pablo Longoria n’appréciait pas vraiment qu’un joueur cadre soit dans sa dernière année de contrat à l’OM. Après le cas Florian Thauvin, Valentin Rongier serait susceptible de se retrouver dans la même situation la saison prochaine. De quoi faire enrager le patron de l’Olympique de Marseille qui a raté sa première approche. Et depuis, silence radio...

« Je dis toujours qu'il est important que le club ait du patrimoine. Florian Thauvin est une part importante du patrimoine du club. C'est pour cela qu'il est difficile de perdre un joueur important comme lui en fin de contrat ». En octobre 2020, quelques mois avant d’être promu président, Pablo Longoria n’était que le directeur sportif de l’OM. Et déjà à l’époque, le dirigeant espagnol refusait de voir partir libre un élément important du vestiaire comme Florian Thauvin.

Rongier au pied du mur ?

Dans quelques semaines, Valentin Rongier se trouvera à une année jour pour jour de la date de l’expiration de son contrat à l’OM programmée pour le 30 juin 2026. Comme ce fut le cas pour Florian Thauvin, le président Pablo Longoria semble ne pas du tout apprécier la situation actuelle autour de Rongier et son avenir. Le principal intéressé serait prié de prolonger ou d’aller voir ailleurs comme ce fut le cas pour les autres joueurs se trouvant dans le même cas de figure ces dernières années d’après La Provence.

Rongier recale l’offre de l’OM, la nouvelle réunion n’a jamais eu lieu !

Le quotidien régional fait état de démarches entreprises par l’Olympique de Marseille pendant le mercato hivernal auprès du clan Valentin Rongier pour ladite prolongation de son contrat. Un bail pour rallonger l’actuel de deux saisons lui aurait été formulé selon La Provence, en tenant compte du statut du joueur et de ses mois de compétition précédents forcément ternis par sa grosse blessure au genou entre novembre 2023 et l’été 2024. La proposition de l’OM n’avait pas trouvé preneur au sein de l’entourage de Valentin Rongier avec la promesse d’un nouveau rendez-vous à l’avenir… promesse jusqu’ici non tenue d’après La Provence. Ça chauffe à Marseille…