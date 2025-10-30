OM : La sanction est tombée pour De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a critiqué les analyses de match de Roberto De Zerbi, qui s’était dit satisfait des premières périodes de l’OM lors des défaites face au Sporting Portugal (2-1) et au RC Lens (2-1). Selon lui, le technicien italien a trop « fanfaronné » et a été sanctionné.

Au lendemain du match nul concédé par l’OM face à Angers (2-2), Christophe Dugarry a une nouvelle fois exprimé ses doutes concernant Roberto De Zerbi dans Rothen s’enflamme sur RMC. Cette fois-ci, ce sont les analyses de match du technicien italien qui étaient dans le viseur du champion du monde 1998.

« J’ai vraiment du mal avec ce coach-là » « Une nouvelle fois, De Zerbi ne me démontre pas grand-chose. J’ai vraiment du mal avec ce coach-là. J’espère qu’un jour il sera capable de me démontrer qu’il est un grand entraîneur, pour l’instant, je reste sur ma faim », a déclaré Christophe Dugarry.