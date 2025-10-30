OM : La sanction est tombée pour De Zerbi !

Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a critiqué les analyses de match de Roberto De Zerbi, qui s’était dit satisfait des premières périodes de l’OM lors des défaites face au Sporting Portugal (2-1) et au RC Lens (2-1). Selon lui, le technicien italien a trop « fanfaronné » et a été sanctionné.
Au lendemain du match nul concédé par l’OM face à Angers (2-2), Christophe Dugarry a une nouvelle fois exprimé ses doutes concernant Roberto De Zerbi dans Rothen s’enflamme sur RMC. Cette fois-ci, ce sont les analyses de match du technicien italien qui étaient dans le viseur du champion du monde 1998.
« J’ai vraiment du mal avec ce coach-là »
« Une nouvelle fois, De Zerbi ne me démontre pas grand-chose. J’ai vraiment du mal avec ce coach-là. J’espère qu’un jour il sera capable de me démontrer qu’il est un grand entraîneur, pour l’instant, je reste sur ma faim », a déclaré Christophe Dugarry.
« Tu fanfaronnes, t’es sanctionné direct »
L’ancien attaquant de l’OM poursuit : « Il a sa responsabilité aussi dans les analyses de match. Au bout d’un moment, s’il n’a pas encore compris que l’OM c’est un club, une équipe, un environnement instable. Tu ne peux pas te permettre de fanfaronner à l’OM. Tu fanfaronnes, t’es sanctionné direct. Il a trop fanfaronné ! “On a bien joué la première mi-temps”, “on est meilleur qu’eux”, “on a bien fait ci, on a bien fait ça.” Mec, t’as rien bien fait. Un match, c’est 90 minutes. Je trouve qu’il a été d’une suffisance qui a peut-être été communiquée à ses joueurs. »