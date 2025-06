OM : La polémique «islamiste» qui fait réagir l'extrême droite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, l'OM a présenté officiellement ses maillots pour la saison prochain. On sait donc désormais dans quelle tenue évolueront les Phocéens à domicile et à l'extérieur. Des tuniques qui ont visiblement fait certains, au point d'ailleurs de scandaliser à l'extrême droite, où on dénonce tout simplement une polémique islamiste.

La saison prochaine, à domicile, l'OM évoluera dans ses couleurs traditionnelles, à savoir avec un maillot blanc avec des touches de bleu. Pour ce qui est de la tunique des matchs à l'extérieur, elle sera noire avec une croix bleue. De quoi faire bondir certains sur les réseaux sociaux, dénonçant un tel choix de l'OM par rapport aux joueurs musulmans déjà dans l'équipe ou ceux qui pourraient la rejoindre.

« Des influenceurs islamistes sur les réseaux sociaux... » Député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Allisio s'est insurgé de tels commentaires sur le maillot de l'OM. Ainsi, de passage sur CNews, il a notamment balancé : « Depuis mercredi, il y a des influenceurs islamistes sur les réseaux sociaux qui expliquent que, comme il y a une croix sur le tout nouveau maillot de l’OM sorti il y a deux jours, il faudrait qu’aucun musulman ne le mette parce que c’est une provocation. Je trouve ça hallucinant ».