OM

OM : La déception de Payet après la défaite contre Lens !

Publié le 26 septembre 2021 à 23h05 par La rédaction mis à jour le 26 septembre 2021 à 23h07

Ce dimanche, l'OM a perdu contre le RC Lens (3-2). Après cette défaite, Dimitri Payet a fait part de son immense déception.