OM : «Je les crame» : la menace que personne n'a vu venir !

L'OM a entamé cette 14ème journée de Ligue 1 à la deuxième place du classement, mais il est trop tôt pour sabrer le champagne et célébrer cela comme il se doit pendant les fêtes. Roberto De Zerbi a d'ailleurs menacé ses joueurs ce vendredi face aux médias.

Les fêtes de fin d'année approchent, mais la trêve hivernale n'est pas encore arrivée. C'est du moins le message que Roberto De Zerbi a tenu à faire passer en conférence de presse vendredi à 48 heures du déplacement à Saint-Etienne.

«Il ne faut pas gérer le vestiaire comme on gère un régime alimentaire»

Après l'ASSE, l'OM recevra le LOSC et jouera à nouveau les Verts en Coupe de France le 22 décembre. L'occasion pour Roberto De Zerbi de faire passer un message clair et surprenant à ses joueurs avant les réjouissances de fin d'année.

« Non, je ne donne pas de défi, je ne mets pas de règles, je n'aime pas ces choses. J'essaie de laisser les joueurs libres le plus possible. Donner un jour de plus, c'est bien, mais parfois il faut aller en mise au vert et faire les choses que d'autres équipes ne font pas. Il ne faut pas gérer le vestiaire comme on gère un régime alimentaire ».

«D'ici là, je ne veux pas voir de valises dans les vestiaires»

« Il faut comprendre le bon repas. Cette semaine, j'ai dit qu'après le match à Saint-Etienne, le 22, tout le monde devrait revenir à la Commanderie. D'ici là, je ne veux pas voir de valises dans les vestiaires, sinon je les crame ! ». a conclu Roberto De Zerbi dans des propos rapportés par Le Phocéen. Le vestiaire de l'OM sait à quoi s'en tenir si ce n'était pas clair auparavant.