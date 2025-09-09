OM : «J’attends avec impatience», l’invitation surprise d’un international français !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le premier gros choc de la J1 de la saison régulière de Ligue des champions, à l'échelle française, opposera le Real Madrid à l'OM. Dans ce sens précis, puisque le match se déroulera au Santiago Bernabeu et non à l'Orange Vélodrome. Une petite déception pour Aurélien Tchouaméni qui aurait préféré affronter l'Olympique de Marseille sur ses terres.

Aurélien Tchouaméni a quitté le football français à l'été 2022. Moment où, malgré le fait que Kylian Mbappé l'avait contacté afin qu'il le rejoigne au PSG dans le même temps que sa signature d'une prolongation de contrat, l'international français s'engageait en faveur du Real Madrid pour une somme de 80M€ assortie de bonus pouvant ajouter 20M€ à l'opération finale dans les caisses de l'AS Monaco.

«Ca aurait été cool de jouer là-bas parce qu’on sait qu’à Marseille il y a une ferveur particulière» Hasard du calendrier de la saison régulière de la Ligue des champions, Aurélien Tchouaméni retrouvera l'ASM le 20 janvier prochain au Santiago Bernabeu. Lieu où l'Olympique de Marseille se déplacera pour lancer sa campagne de C1 le 16 septembre prochain. Une réception que l'international français attend avec impatience bien qu'il aurait préféré se mesurer à l'OM dans son antre bouillante de l'Orange Vélodrome. « J’étais évidemment content de voir qu’on allait affronter Marseille lors de cette campagne de Ligue des champions avec Monaco. Ils vont venir à la maison, comme je l’ai dit la dernière fois, ça aurait été cool de jouer là-bas parce qu’on sait qu’à Marseille il y a une ferveur particulière ».