OM : Inquiétude pour Guendouzi, il met les choses au clair

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire indiscutable lors de la première partie de saison, Matteo Guendouzi est moins bien depuis son retour de la Coupe du monde. Le milieu de terrain français a perdu sa place à l’OM et lutte toujours pour la récupérer. Alain Giresse pense que son replacement ne l’a pas aidé.

Joueur clé de l’OM la saison dernière, Matteo Guendouzi vit un début d’année 2023 plus délicat. Après une Coupe du monde où il n’aura quasiment pas joué, le milieu marseillais est revenu avec plein de bonnes intentions mais hormis un gros match contre le PSG en Coupe de France, Matteo Guendouzi marque le pas. Résultat, Igor Tudor n’a pas hésité à le mettre sur le banc de touche à plusieurs reprises. Guendouzi s’est d’ailleurs montré plus intéressant lorsqu’il est entré en jeu plutôt qu’en étant titulaire.

Le coup de mou de Guendouzi

Un nouveau rôle pour lui qui, l’an dernier, était le joueur le plus utilisé par Jorge Sampaoli. Alors que l’OM pourrait chercher à le vendre cet été, cette situation n’arrange pas grand monde puisque sa cote risque de baisser. Interrogé par La Provence sur cette période de moins bien pour Matteo Guendouzi, Alain Giresse pense avoir un motif d’explication.

L’OM prépare un transfert à 20M€, «c’est énorme» https://t.co/OICNICk3di pic.twitter.com/2QjRVPKhTx — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

«Vous vous rendez compte de ce qu’il a fait la saison dernière '»