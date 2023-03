L’OM prépare un transfert à 20M€, «c’est énorme»

Arnaud De Kanel

L'été dernier, l'OM cherchait absolument un piston droit après avoir recruté Jonathan Clauss. Pablo Longoria faisait le choix d'opter pour la jeunesse et signait ainsi en prêt avec option d'achat Issa Kaboré. Peu convaincant depuis son arrivée, le Burkinabé pourrait coûter 20M€ à l'OM si l'option d'achat est levée. Une opération complètement démesurée pour Jean-Charles de Bono.

La fin de saison approche et l'heure est bientôt venue pour l'OM de régler les premiers dossiers du mercato. En effet, l'été dernier, le club phocéen avait privilégié les prêts avec option d'achat en raison de ses moyens limités. Eric Bailly, Issa Kaboré... Pablo Longoria va devoir trancher pour savoir s'il les conserve ou non. Un possible transfert du latéral burkinabé couterait 20M€ à l'OM et au vu de ses performances plus que moyennes, cette opération serait insensée pour Jean-Charles de Bono. Le montant est jugé « énorme ».

«Il n’a rien montré»

« Pour Kaboré moi c’est clair, 20M€ c’est non. La vraie question que je me pose c’est est-ce-que ce joueur est capable de passer un palier ? Parce qu’à l’OM, à part le match où il a été bon, à Strasbourg si je ne me trompe pas, il n’a rien montré de plus qu’un joueur simple, comme on peut avoir peut-être au centre de formation, qu’on peut avoir peut-être gratuitement, ailleurs. Il n’a pas assez de personnalité, il ne s’est pas imposé », a lancé Jean-Charles de Bono dans Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«20M€ pour moi c’est énorme»