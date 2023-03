Mercato : Le PSG a choisi son nouveau crack

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s’il avait été pointé du doigt par Christophe Galtier en raison de son erreur lors du choc en Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG, El Chadaille Bitshiabu entre dans les plans d’avenir au PSG, et le jeune défenseur devrait donc logiquement être prolongé.

« On prend ce but vraiment stupide. A ce niveau il faut avoir un peu plus de lucidité (…) On fait une erreur à la fois de jeunesse et d’analyse du jeu à ce moment-là ». Ce sont par ces termes que Christophe Galtier avait pesté au micro de Canal + sur l’erreur de relance d’El Chadaille Bitshiabu le 8 mars dernier face au Bayern Munich, provoquant donc l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions.

Réclamée au PSG, une star lâche un indice sur son mercato https://t.co/TO3pQTdXvJ pic.twitter.com/7UPFWb4ybW — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Verratti a tout pris sur lui

Marco Verratti, qui a perdu le ballon devant sa surface de réparation après cette passe d’El Chadaille, a néanmoins reconnu que ce but était de sa faute. D’ailleurs, comme l’a annoncé Le Parisien , le milieu de terrain italien du PSG a eu une longue discussion avec son jeune coéquipier afin de le tranquiliser. Et ce n’est pas tout…

Le PSG compte sur El Chadaille

Toujours selon les révélations du Parisien, le PSG n'aurait absolument pas l'intention de se séparer d'El Chadaille Bitshiabu malgré son erreur. La direction du club francilien compte écrire l’avenir avec son jeune défenseur, considéré comme un crack, et il faudra donc pour cela envisager une prolongation de son contrat qui court jusqu’en 2024 avec le PSG.