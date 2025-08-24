OM : Il vit un cauchemar à cause d'Aubameyang !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Emmené par Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé, l’OM a remporté sa première victoire de la saison samedi face au Paris FC (5-2). Un match qui a laissé beaucoup de regrets à Pierre Ferracci, alors que son équipe avait réussi à revenir à égalité et a eu l’opportunité de passer devant au tableau d’affichage.

Avec un doublé et un penalty provoqué, Pierre-Emerick Aubameyang a été incontestablement l’homme de la rencontre entre l’OM et la Paris FC samedi (5-2). Un match que Pierre Ferracci n’a cessé de ressasser tout au long de la journée de dimanche.

« J’ai ressassé toute la journée le match d’hier » « J’ai ressassé toute la journée le match d’hier (samedi). C’est vrai qu’il laisse quelques regrets, parce qu’on a vu de bonnes choses et puis en même temps, quelques erreurs qui, à ce niveau-là, se paient cash. C’est un apprentissage. On fait nos deux premiers matchs à l’extérieur puisqu’on est en train de changer la pelouse de Jean-Bouin, donc on va recevoir Metz dimanche prochain », a déclaré le président du Paris FC dans Bartoli Time sur RMC.