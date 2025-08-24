OM : Il vit un cauchemar à cause d'Aubameyang !

Emmené par Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé, l’OM a remporté sa première victoire de la saison samedi face au Paris FC (5-2). Un match qui a laissé beaucoup de regrets à Pierre Ferracci, alors que son équipe avait réussi à revenir à égalité et a eu l’opportunité de passer devant au tableau d’affichage.
Avec un doublé et un penalty provoqué, Pierre-Emerick Aubameyang a été incontestablement l’homme de la rencontre entre l’OM et la Paris FC samedi (5-2). Un match que Pierre Ferracci n’a cessé de ressasser tout au long de la journée de dimanche.
« J’ai ressassé toute la journée le match d’hier (samedi). C’est vrai qu’il laisse quelques regrets, parce qu’on a vu de bonnes choses et puis en même temps, quelques erreurs qui, à ce niveau-là, se paient cash. C’est un apprentissage. On fait nos deux premiers matchs à l’extérieur puisqu’on est en train de changer la pelouse de Jean-Bouin, donc on va recevoir Metz dimanche prochain », a déclaré le président du Paris FC dans Bartoli Time sur RMC.
« Ça a été dur hier, parce qu’on a la balle du troisième but quand on revient de 2-0 à 2-2, avec deux buts de qualité, et notamment un très très bon travail, un but et une passe décisive, d’Ilan Kebbal, qui est Marseillais d’origine d’ailleurs », a ajouté Pierre Ferracci. « Et puis on donne le troisième but. Un peu comme à Angers, on paie des erreurs individuelles qui à ce niveau-là sont terribles. Surtout quand on a Aubameyang en face et qu’il ne se fait pas prier pour envoyer la balle au fond. »