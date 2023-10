OM : Il se lâche sur son calvaire

Hugo Chirossel

Arrivé à l’OM il y a deux ans pour succéder à Steve Mandanda, Pau Lopez n’a pas toujours fait l’unanimité. Lors de ce début de saison, le gardien espagnol âgé de 28 ans a vécu une période compliquée et n’a pas été épargné par les critiques. Présent en conférence de presse ce jeudi, il a révélé avoir été perturbé par des problèmes personnels.

Alors qu’il était en concurrence avec Steve Mandanda à son arrivée, Pau Lopez vit sa deuxième saison en tant que numéro 1 dans les cages de l’OM. En ce début de saison, le gardien espagnol a été très décrié en raison de ses performances jugées insuffisantes et des quelques erreurs qu'il a pu commettre. Présent en conférence de presse ce jeudi, avant le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice samedi, Pau Lopez a reconnu avoir eu des difficultés lors du mois d’août.

« Pas sportivement, mais plus individuellement, mentalement avec moi-même»

Pau Lopez a révélé que les raisons n’étaient pas sportives, mais personnelles. « Le mois d'août a été compliqué pour moi. Pas sportivement, mais plus individuellement, mentalement avec moi-même. Je parlerai de ça après la saison. J'aimerais partager avec vous tout ce qu'il s'est passé dans ma tête et dans ma vie, mais ce n'est pas le moment. Je vous expliquerai à la fin de la saison », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport .

«Dans le foot, il faut assumer les critiques»