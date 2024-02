OM : Il est envoyé en mission pour désamorcer un dossier chaud

Hugo Chirossel

En raison d’un investissement jugé insuffisant, l’OM a décidé de mettre Jonathan Clauss sur le marché et de lui chercher une porte de sortie dans les derniers jours du mercato hivernal. L’international français, sous contrat jusqu’en juin 2025, est finalement resté à Marseille et Stéphane Tessier a été chargé de calmer la situation.

Après avoir recruté Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin, l’OM s’est mis à la recherche d’un latéral droit dans les derniers jours du mercato hivernal. En ce sens, les pistes Lorenz Assignon et Zeki Çelik étaient évoquées, puisque les dirigeants marseillais cherchaient à se séparer de Jonathan Clauss.

Départ avorté pour Clauss

L’international français (10 sélections) est passé de joueur le plus utilisé cette saison à celui à qui il faut absolument trouver une porte de sortie, en raison d’un comportement qui agacerait en interne et d’un investissement au quotidien jugé insuffisant. Si l’OM a essayé de le transférer, Jonathan Clauss de son côté n’avait pas l’intention de partir et il est finalement resté à Marseille.

Tessier envoyé en mission pour apaiser la situation